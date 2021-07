https://it.sputniknews.com/20210730/israele-via-alle-terze-dosi-di-vaccino-anti-covid-il-primo-a-farlo-e-il-presidente-herzog-12327384.html

Israele, via alle terze dosi di vaccino anti-COVID: il primo a farlo è il presidente Herzog

Israele, via alle terze dosi di vaccino anti-COVID: il primo a farlo è il presidente Herzog

Isaac Herzog, il presidente d'Israele sessantenne, e sua moglie Michal sono stati i primi nel Paese a ricevere la terza dose del vaccino contro il coronavirus. 30.07.2021, Sputnik Italia

Herzog e la first lady d'Israele hanno ricevuto la terza iniezione nel Chaim Sheba Medical Center a Tel HaShomer, dove è stato presente anche il primo ministro Naftali Bennett.Nella giornata di ieri il premier ha annunciato che, in seguito a una serie di consultazioni con i più importanti specialisti medici israeliani, è stata presa la decisione di somministrare la terza dose del vaccino Pfizer ai cittadini ultrasessantenni. La campagna inizia ufficialmente da domani 31 luglio.La campagna di immunizzazione contro il COVID-19 nazionale è iniziata in Israele lo scorso 20 dicembre. Ai cittadini del Paese viene somministrato il vaccino Pfizer. A partire dal 10 gennaio gli israeliani hanno iniziato a ricevere la seconda dose del preparato. Agli inizi di luglio è stata avviata la vaccinazione degli adolescenti di 12-15 anni. Alla data di oggi, più di 5,3 milioni di persone risultano essere completamente vaccinate. Come riportato in precedenza dal quotidiano Yedioth Ahronoth, che cita i dati del ministero della Sanità del Paese, l'efficacia del vaccino Pfizer utilizzato in Israele nelle ultime settimane è scesa al 39% nella prevenzione dell'infezione e al 91% nella prevenzione di malattie gravi.

