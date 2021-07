https://it.sputniknews.com/20210730/il-primo-studio-sulla-combinazione-astrazenecasputnik-v-non-ha-mostrato-effetti-avversi-gravi-12321625.html

Il primo studio sulla combinazione AstraZeneca/Sputnik V non ha mostrato effetti avversi gravi

Il primo studio sulla combinazione AstraZeneca/Sputnik V non ha mostrato effetti avversi gravi

2021-07-30T13:39+0200

2021-07-30T13:39+0200

2021-07-30T13:39+0200

"Gli studi sulla sicurezza e l'immunogenicità della combinazione del vaccino AstraZeneca e del primo componente del vaccino Sputnik V in Azerbaigian, sono iniziati nel febbraio del 2021. Ad oggi, 50 volontari sono stati vaccinati e nuovi partecipanti sono invitati a partecipare allo studio. L’analisi intermedia dei dati dimostra un alto profilo di sicurezza per l'uso combinato dei vaccini senza eventi avversi gravi o casi di coronavirus dopo la vaccinazione", ha affermato il RDIF in un comunicato stampa.I primi dati sull'immunogenicità dell'uso combinato dei vaccini in Azerbaigian saranno pubblicati ad agosto."Un primo potenziamento eterogeneo che implica la somministrazione di componenti di diversi vaccini a un paziente è uno dei regimi di vaccinazione più promettenti da studiare. Sta diventando particolarmente rilevante ora che il problema della prevenzione della diffusione di nuovi ceppi di infezione da coronavirus è acuto e la necessità di rivaccinare la popolazione sta raggiungendo l'apice. Ecco perché i risultati dello studio possono essere di grande importanza per quei paesi in cui sono registrati sia il vaccino di AstraZeneca e dell'Università di Oxford che il vaccino Sputnik V", ha aggiunto la direttrice generale della AstraZeneca per la Russia e l’Eurasia, Irina Panarina.

