"Il lavoro non si tocca": sciopero dei metalmeccanici contro i licenziamenti

Prosegue la protesta dei lavoratori metalmeccanici che oggi incroceranno le braccia per chiedere lo stop dei licenziamenti, dopo le procedure avviate alla... 30.07.2021, Sputnik Italia

I metalmeccanici di tutta Italia incrociano le braccia per una giornata di scioperi contro l'ondata di licenziamenti, nell'ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale: "Il lavoro non si tocca". Lo stato di agitazione dei lavotatori metalmeccanici è iniziato dopo che, multinazionali come Whirlpool, Gkn e Giannetti ruote, hanno avviato le procedure di licenziamento per centinaia di dipendenti, allo scadere del blocco dei licenziamenti, nonostante i notevoli risultati economici prodotti nell'ultimo anno. "Si tratta di decisioni inaccettabili", scrivono i sindacati Fim-Fiom-UIlm in una nota congiunta, in cui si chiede la riforma degli ammortizzatori sociali e di vincolare le risorse derivanti dai fondi europei ad un piano di sostegno e tutela dell'occupazione. La mobilitazione in CampaniaIn Campania in particolare si fermeranno le aziende metalmeccaniche a Napoli, a Benevento, a Caserta e a Salerno, mentre ad Avellino si è scioperato ieri. La segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, sarà presente a Napoli, dove proseguiranno le proteste dei lavoratori Whirlpool, in mobilitazione da mesi contro la chiusura dello stabilimento di via Argine. Re David parteciperà dalle ore 10 all'assemblea unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool, in presidio permanente, allo stabilimento di via Argine. Nel pomeriggio si svolgerà una manifestazione cittadina organizzata unitariamente da Fim- Fiom- Uilm Napoli e Campania a Castellammare di Stabia alle ore 18 con un corteo che dai cancelli del cantiere navale di Fincantieri, piazza Amendola, arriverà alla Villa Comunale.Parteciperanno la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David e il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

