https://it.sputniknews.com/20210730/il-giappone-pronto-a-introdurre-lo-stato-di-emergenza-in-4-prefetture-fino-al-31-agosto-12317318.html

Il Giappone pronto a introdurre lo stato di emergenza in 4 prefetture fino al 31 agosto

Il Giappone pronto a introdurre lo stato di emergenza in 4 prefetture fino al 31 agosto

Il Giappone intende dichiarare lo stato di emergenza in quattro prefetture ed estendere quelli esistenti a Tokyo e Okinawa fino al 31 agosto, secondo quanto... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T07:58+0200

2021-07-30T07:58+0200

2021-07-30T07:58+0200

coronavirus nel mondo

giappone

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10453982_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_b4668f2827772fb230ee0e990cdc1dd8.jpg

Lo stato di emergenza dovrebbe entrare in vigore a Osaka e in tre prefetture vicine a Tokyo - Kanagawa, Saitama e Chiba - fino al 31 agosto, ha detto il ministro al gruppo di esperti. Anche a Tokyo e Okinawa, dove è stato introdotto il 12 luglio e doveva concludersi il 22 agosto, lo stato di emergenza dovrebbe essere esteso fino al 31 agosto.La proposta arriva a seguito del recente aumento senza precedenti dei casi di COVID-19. Nell'ultimo giorno, il Giappone ha registrato 10.699 casi di COVID-19, un numero record dallo scoppio della pandemia. A Tokyo, dove le Olimpiadi estive sono iniziate il 23 luglio, l'aumento giornaliero sta segnando record per il terzo giorno consecutivo. Giovedì sono stati rilevati 3.865 casi.Intanto i rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, negano un possibile legame tra il rapido aumento dei contagi da coronavirus in Giappone e i giochi in corso.

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, giappone, mondo