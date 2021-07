https://it.sputniknews.com/20210730/i-bambini-si-ammalano-molto-meno-di-covid-ecco-il-perche-12325263.html

I bambini si ammalano molto meno di Covid. Ecco il perché

I bambini si ammalano molto meno di Covid. Ecco il perché

I bambini si ammalano molto meno di Coronavirus rispetto agli adulti. Il motivo è stato uno dei quesiti più dibattuti della pandemia. Uno studio del Ceinge... 30.07.2021

I ricercatori del Ceinge – Biotecnologie Avanzate di Napoli e dell’Università Federico II guidati dal professore Roberto Berni Canani hanno studiato i meccanismi di attacco del virus analizzando i campioni dalle alte vie del respiro e dall’intestino di bambini e adulti sani.Ebbene, nei bambini il corecettore neuropilina 1 è molto meno espresso rispetto agli adulti, perciò i più piccoli vengono attaccati meno dal Covid, il virus inoltre risulta essere anche meno aggressivo una volta contratto dai bambini. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Roberto Berni Canani, docente di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli e primo ricercatore del Ceinge.— Ci si è interrogati per un anno e mezzo sul perché i bambini si ammalassero di Covid molto meno degli adulti. Professore Canani, perché avviene questo? Ci parli del vostro studio.— In questi anni di pandemia abbiamo avuto 4 milioni di casi di Covid in Italia, di questi solo il 2% sono bambini. Abbiamo avuto 127 mila decessi, di questi solo 24 sono bambini ed in tutti i casi questi avevano delle patologie concomitanti. C’è un modo di manifestarsi della malattia molto diversa fra bambini e adulti. L’ipotesi del lavoro che abbiamo cominciato circa un anno fa è andare a vedere se ci fossero delle differenze per quanto riguarda i meccanismi attraverso cui il Coronavirus determina l’infezione.Ovviamente la ricerca non si ferma qui, avendo trovato questa variabile così importante a questo punto abbiamo un obiettivo terapeutico per poter modulare questo recettore o nell’adulto o nel bambino creando delle strategie per la prevenzione e per il trattamento dell’infezione.— Dal punto di vista immunologico possiamo dire che i bambini hanno una marcia in più?— È difficile da dire perché in realtà il bambino, soprattutto nei primi anni di vita, ha un sistema immunitario generalmente più immaturo rispetto all’adulto, motivo per cui sono generalmente più proni alle infezioni virali e batteriche. Addirittura alcuni tipi di infezione sono peculiari dell’età pediatrica, come ad esempio il rotavirus.— Il vostro studio, come accennava prima, può essere utile dal punto di vista della prevenzione e della terapia più in generale?— Adesso abbiamo nelle mani un nuovo elemento, un nuovo obiettivo su cui orientare la ricerca di sostanze e farmaci in grado di modulare questo tipo di ricettore. È un tema che stiamo già sviluppando in questi mesi per la prevenzione e il trattamento dell’infezione.— Visto che i bambini si ammalano molto meno di Covid, ritiene che sia necessario vaccinarli? I pareri si dividono sul tema, qual è la sua posizione?La nostra ricerca dimostra solamente che i bambini sono più resistenti all’infezione, ma non significa che non contraggano l’infezione. Spesso capita di avere dei bambini asintomatici in grado di trasmettere l’infezione al genitore o a un famigliare. Questo è il punto della catena che dobbiamo interrompere attraverso la vaccinazione.L'opinione dell'autore potrebbe non coincidere con la posizione della redazione.

