Green Pass, Costa "lavoriamo per calmierare il prezzo dei tamponi a 6 euro"

La misura sarà pronta prima dell'entrata in vigore del lasciapassare sanitario ed è pensata per andare incontro alle esigenze dei ragazzi che non hanno fatto... 30.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

In vista dell'estensione del Green Pass, il governo pensa ad una misura per calmierare i prezzi dei tamponi e permettere di ottenere il lasciapassare sanitario a chi ancora non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a 'L'Aria che tira Estate' su La7.La una misura che va parzialmente incontro alle esigenze che riguardano in particolare i ragazzi con più di 12 anni che non hanno avuto ancora la possibilità di vaccinarsi, e che mette in difficoltà le famiglie che vogliono andare in vacanza. Costa da sapere che dalle Regioni c'è la disponibilità ad abbattere ulteriormente i costi. "Sul tema della gratuità del tampone dobbiamo sicuramente fare una riflessione", ha affermato. Il primo passo si concretizzerà nei prossimi giorni, prima dell'entrata in vigore del Green pass, "quello di avere un prezzo calmierato che permetta a operatori e cittadini di poter accedere al servizio con costi limitati", spiega il sottosegretario.Il green passL'utilizzo del green pass, inizialmente pensato per la partecipazione a grandi eventi, è stato esteso ad una serie di servizi ed attività in vista di una possibile ondata di contagi, spinta dalla variante Delta. Dal 6 agosto sarà necessario mostrare il lasciapassare sanitario per accedere a:

raus jUEde Sanno già che da agosto non si vaccinerà più nessuno, per cui cercano di diffondere il green pass anche regalando i costi dei tamponi. Non vogliono proprio capire che , senza immunità dei vaccinati, il green pass non serve a niente (se non al controllo di massa del piano protocollare Big Reset). 0

Mg Mg S O N O I L L E G A L I! 0

Notiziario

