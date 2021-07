https://it.sputniknews.com/20210730/giustizia-salvini-soddisfatto-di-aver-smontato-la-riforma-bonafede-siamo-forza-di-garanzia-12317822.html

Giustizia, Salvini: “Soddisfatto di aver smontato la riforma Bonafede. Siamo forza di garanzia”

Giustizia, Salvini: “Soddisfatto di aver smontato la riforma Bonafede. Siamo forza di garanzia”

E dice a Draghi di essere meno paziente con M5S che minacciano crisi ogni giorno. Il leader leghista ha ottenuto l’incontro con la ministra dell’Interno... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T08:43+0200

2021-07-30T08:43+0200

2021-07-30T08:43+0200

lega

movimento 5 stelle

giustizia

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

Dopo il via libera all’unanimità del Consiglio dei ministri sulla riforma del processo penale, i partiti hanno fatto a gara a intestarsi la vittoria. Oggi su La Stampa, il leader della Lega Matteo Salvini spiega perché è stato merito del suo partito se il testo non è stato fermato.Salvini ricostruisce che fino all’ultimo i ministri del Movimento “hanno minacciato di non votare la riforma Cartabia” ma anche in questo caso “la Lega è stata forza di garanzia e di equilibrio. Draghi e il ministro Cartabia ci hanno ringraziato per il contributo. Conte fa gli show, Giulia Bongiorno ha lavorato giorno e notte per migliorare questo testo”.Il leader leghista non abbandona per questo la corsa ai referendum, perché la riforma Cartabia è “il primo passo”, ma “se uno vuole processi veloci e certezza della pena ci sono i nostri gazebo nelle piazze: ce ne saranno mille in questo fine settimana”.Draghi sia meno pazienteSalvini passa poi ad attaccare nuovamente i 5 stelle che “creano problemi” ad ogni Cdm, una situazione problematica per il premier e per il Paese.Lamorgese non muove un dito sui migrantiSalvini annuncia, poi, di aver ottenuto l’incontro a tre con Draghi e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che aveva chiesto.L’ex titolare del Viminale si dice “fiducioso che l’incontro sia proficuo. Nel mio anno al governo abbiamo dimostrato che limitare gli sbarchi si può. Il problema è l’immobilismo totale del ministro dell’Interno, che non muove un dito”.Green pass e vaccini: libertà di sceltaInfine, Salvini parla delle manifestazioni contro il green pass, della partecipazione di alcuni esponenti leghisti e dei vaccini.E poi si domanda: “Se con il green pass puoi andare allo stadio perché 100 ragazzi non possono divertirsi? C’è una parte della sinistra anche al governo che odia l’impresa e i giovani, se non vanno nei centri sociali a sfondarsi di canne”.

https://it.sputniknews.com/20210729/ce-lintesa-sulla-riforma-della-giustizia-ok-unanime-del-cdm-dopo-una-seduta-fiume-12315458.html

Irina Derefko Vedremo cosa farà questo buffone, che sta al governo con la delinquente Fornero, con la legge sulle pensioni in scadenza quest'anno. Altro che riforma Bonafede! 2

janveer non c'è mai fine al peggio... 1

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lega, movimento 5 stelle, giustizia, matteo salvini