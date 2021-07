https://it.sputniknews.com/20210730/germania-autobus-turistico-si-ribalta-a-cottbus-17-feriti-12322250.html

Germania, autobus turistico si ribalta a Cottbus: 17 feriti

Germania, autobus turistico si ribalta a Cottbus: 17 feriti

Ancora non accertate le esatte cause dell'incidente, come confermato dalle forze dell'ordine. 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T13:15+0200

2021-07-30T13:15+0200

2021-07-30T13:15+0200

mondo

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/903/03/9030320_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6595dc1bc4db297f9fdce0c43fb473cd.jpg

Almeno 17 persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che ha coinvolto un autobus turistico a Cottbus, nella Germania orientale.Nove delle vittime sono riportate essere in gravi condizioni e le cause dell'incidente devono ancora essere stabilite, ha detto venerdì un portavoce della polizia di Cottbus.A causa dell'incidente, l'autostrada A13 è chiusa in entrambe le direzioni, sul sito operano quattro elicotteri di soccorso. Secondo quanto riferito, l'autobus si è ribaltato durante il tentativo di entrare in una zona di parcheggio dell'autostrada.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, germania