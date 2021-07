https://it.sputniknews.com/20210730/g20-cultura-franceschini-la-dichiarazione-di-roma-approvata-allunanimita-12328787.html

G20 Cultura, Franceschini: “La Dichiarazione di Roma approvata all’unanimità”

Reso permanente il summit ministeriale dei 20 grandi sul tema culturale: mostrato al mondo la bellezza infinita dell’Italia. 30.07.2021, Sputnik Italia

Dopo un’apertura simbolica nella cornice dell’arena del Colosseo, il G20 della Cultura, voluto fortemente dalla presidenza italiana, si è concluso oggi con l’approvazione all’unanimità della Dichiarazione di Roma, come ha annunciato il ministro della Cultura Dario Franceschini.Tra i punti "molto qualificanti" della dichiarazione di Roma il ministro ha sottolineato il fatto che "il G20 della Cultura è stato reso permanente come avevamo chiesto in questo foro che è per sua natura prettamente economico”.Franceschini ha aggiunto che nel corso del G20 a Roma "abbiamo mostrato al mondo la bellezzainfinita dell'Italia. C'è stato un consenso simbolico dei ministri sulla dichiarazione di ieri del presidente Draghi quando ha detto che l'Italia dovrebbe essere tutta sito Unesco".Inoltre il summit ministeriale è stato un investimento sul futuro e si parlerà per anni della Dichiarazione di Roma come punto di partenza di un percorso che pone l'accento sullepolitiche internazionali”.La pandemia ha riacceso la voglia di culturaPer Franceschini "come sempre, anche le crisi più brutte, come quella che abbiamo attraversato per la pandemia del Covid, portano opportunità e credo che tutto il mondo, vedendo le città senza musica, senza cinema, senza teatri, senza musei, senza turisti, abbia capito quanto le città così siano più brutte e grigie... È emersa una voglia di consumi culturali e tutti hanno capito cosa vuol dire, anche in termini di Pil”.I punti della Dichiarazione di RomaIl testo ha molteplici temi al suo interno. Ecco i punti principali dei 32 inseriti nelle 10 pagine approvate all’unanimità dai ministri del G20.

