COVID, scienziati giapponesi rivelano la resistenza del ceppo Lambda agli anticorpi

Il ceppo del coronavirus Lambda ha una maggiore contagiosità e resistenza all'immunità, afferma un'équipe di scienziati giapponesi. 30.07.2021, Sputnik Italia

Nel corso dello studio gli scienziati hanno studiato come la variante si introduce nelle cellule, mettendo a confronto la sua contagiosità con quelle di altri ceppi. Una versione preprint dello studio è stata pubblicata sul portale bioRxiv.E' emerso che la contagiosità di Lambda è paragonabile a quella di Delta ed Epsilon, ed è molto più alta rispetto al ceppo britannico Alfa, il sudafricano Beta ed il brasiliano Gamma.La proteina Spike del ceppo Lambda è più suscettibile agli anticorpi neutralizzanti in persone guarite e vaccinate. I ricercatori spiegano che il ceppo ha una mutazione che gli permette di "evadere" gli anticorpi neutralizzanti.La variante Lambda del coronavirus è stata identificata per la prima volta in Perù nel 2020. A luglio, l'OMS ha affermato che questo ceppo è stato registrato in più di 30 paesi, principalmente in Sud e Nord America. Al momento l'organizzazione classifica Lambda come una variante di interesse.

raus jUEde La proteina che usano gli anticorpi creati dai vaccini e le varianti del coronavirus è sempre la stessa: la Spike. Cambiano però i recettori, per cui gli anticorpi dei vaccinati non riescono ad "agganciare" quelli del virus. Mentre nei non vaccinati la produzione di anticorpi con i giusti recettori comincia da subito ed è immediatamente efficace, come si vede nei giovani (totalmente asintomatici). 0

