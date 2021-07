https://it.sputniknews.com/20210730/covid-islanda-reintroduce-diverse-misure-restrittive-nonostante-laltissimo-numero-di-vaccinati-12319037.html

COVID, Islanda reintroduce diverse misure restrittive nonostante l'altissimo numero di vaccinati

Nonostante la stragrande maggioranza della popolazione adulta islandese sia stata vaccinata, il capo epidemiologo Thorolfur Gudnason ha affermato di non poter escludere che le restrizioni COVID-19 recentemente reintrodotte possano diventare necessarie fino a 15 anni."Può succedere, nessuno sa cosa riserva il futuro. Questo è quello che abbiamo sempre detto, che non c'è prevedibilità in questo", ha detto al quotidiano Morgunbladid.Thorolfur Gudnason ha sottolineato che l'epidemia di COVID-19 non finirà nel Paese fino a quando non finirà in tutto il mondo.Per diverse settimane, il Paese non ha registrato alcun nuovo caso di COVID-19, così come da dicembre del 2020 non si erano verificati decessi ad esso connessi.Allo stesso tempo, una grande maggioranza della popolazione adulta islandese è stata vaccinata. Per le persone di età superiore ai 50 anni, la percentuale è vicina al 100%.L'insorgenza del ceppo DeltaTuttavia, da allora il paese ha visto un rapido aumento del ceppo Delta, con una grande percentuale di nuove infezioni tra coloro che sono stati completamente vaccinati.Questa settimana, la diffusione dell'infezione ha raggiunto il livello più alto fino ad oggi, con 131 casi giornalieri.La nuova ondata di contagi ha costretto le autorità islandesi a reintrodurre restrizioni, come i requisiti per l'uso della mascherina in casa.Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha etichettato l'Islanda come "arancione" nel suo ultimo rapporto sulla situazione epidemiologica globale del COVID-19.Ad oggi, l'Islanda, una nazione di 330.000 abitanti, ha registrato 7.676 casi ed un totale di 30 decessi.

