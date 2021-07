https://it.sputniknews.com/20210730/covid-in-italia-casi-in-aumento-in-lieve-flessione-i-decessi-12327503.html

Covid in Italia: casi in aumento, in lieve flessione i decessi

Covid in Italia: casi in aumento, in lieve flessione i decessi

Il ministero della Salute segnala 6.619 nuovi casi accertati di contagio da coronavirus, su un totale di 247.486 tamponi antigenici e molecolari eseguiti. 30.07.2021, Sputnik Italia

Il bollettino Covid-19 del ministero della Salute di venerdì 30 luglio 2021, mostra un netto incremento dei contagi, mentre i decessi subiscono una lievissima flessione. I nuovi casi sono 6.619, i decessi 18 e i guariti 2.117.Il tasso di positività nazionale si attesta al 2,67%, in lieve flessione rispetto al 2,7% di giovedì. Si registra un incremento di 4.478 attuali positivi, che porta il totale a 82.962.In totale sono state somministrate 67.755.390 dosi di vaccino contro il Covid-19, secondo quanto i dati riportati da Aifa, aggiornati al pomeriggio di venerdì. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 31.918.616, pari al 59,10 % della platea over 12.Con i 6.619 contagi odierni, +448 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.343.519.Il numero di guariti è di 2.117 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 4.132.510. I casi di decesso sono 18, uno in meno rispetto a ieri. Il totale le vittime del coronavirus in Italia sale 128.047 dall'inizio della pandemia.Contagi nelle regioniBoom di contagi in Veneto che passa quota mille con 1.046 nuovi casi positivi, seguito da Lazio (+845), Sicilia (+724) e Toscana (+720). Ricoveri e terapie intensiveI pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 82 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono 20 in più. Il totale dei ricoverati sale a 1.730 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 194.

