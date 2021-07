https://it.sputniknews.com/20210730/covid-cdc-variante-delta-si-diffonde-tra-vaccinati-come-la-varicella-12322541.html

Covid, CDC: variante Delta si diffonde tra vaccinati come la varicella

Il direttore dei CDC (Centers for Disease Control) ha confermato l'autenticità dei dati contenuti nel documento interno, pubblicato dal Washington Post. "Uno... 30.07.2021, Sputnik Italia

La variante Delta del coronavirus sembra causare malattie più gravi e diffondersi facilmente come la varicella, secondo un documento interno dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, pubblicato dal Washington Post.Nel documento sono contenuti dati non pubblicati che dimostrano che le persone completamente vaccinate sono in grado di diffondere la variante Delta alla stessa velocità delle persone non vaccinate.Il direttore del CDC, la dott.ssa Rochelle Walensky, ha confermato alla CNN l'autenticità del documento.La vaccinazione, tuttavia, fornisce una protezione sostanziale contro il virus, perché evita le complicazioni del Covid-19, ha aggiunto il documento.I CDC hanno modificato questo martedì le linee guida sull'utilizzo delle mascherine al chiuso, in località in cui il virus è più diffuso. Venerdì saranno pubblicati i dati a sostegno della controversa decisione di Walensky di modificare le linee guida per le persone completamente vaccinate.

raus jUEde "sembra"? Adesso i vaccinatori arrampicatori di specchi si giocano la carta dell' apparentamento tra Corona virus e Herpes virus, trasformando da bravi prestigiatori il covid in una malattia esantematica (cioè della pelle). Facendo così però riaprono la porta ai farmaci antivirali, che si ostinano a vietare per il trattamento dell'infezione da covid. E ancora non si è andata ad attenzionare la funzione della stringa di codice HIV con cui hanno ingegnerizzato il coronavirus. 0

