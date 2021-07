https://it.sputniknews.com/20210730/camorra-confiscati-13-milioni-alla-famiglia-dellusuraio-ciruzzo-a-varchetella-12318287.html

Camorra, confiscati 1,3 milioni alla famiglia dell'usuraio 'Ciruzzo a Varchetella'

Camorra, confiscati 1,3 milioni alla famiglia dell'usuraio 'Ciruzzo a Varchetella'

Ciro Giordano, meglio conosciuto come Ciruzzo a Varchetella, avrebbe negli anni gestito importanti somme per la criminalità organizzata campana. 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T09:41+0200

2021-07-30T09:41+0200

2021-07-30T09:41+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

Al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha posto in essere il sequestro di beni per un valore complessivo pari a 1,3 milioni di euro.Il provvedimento, che è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha come oggetto le figlie del defunto Ciro Giordano, alias “Ciruzzo a Varchetella”.Questi avrebbe ricoperto un ruolo di primordine nello scenario criminale campano in quanto, già dagli anni 80, avrebbe gestito le ingenti somme di denaro delle maggiori organizzazioni camorristiche utilizzando, per la movimentazione dello stesso, i propri conti personali.Gli specialisti del G.I.C.O hanno accertato che, in un arco temporale molto limitato, i conti del Giordano si erano arricchiti di una somma pari a 6 miliardi delle vecchie lire.Gli inquirenti hanno inoltre ricostruito i legami trasversali con i maggiori sodalizi criminali campani, quali i clan dei “Casalesi”, “Contini” e altre organizzazioni criminali ricomprese nella cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”.

raus jUEde Tutta gente che andrebbe direttamente bruciata nei termovalorizzatori. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia