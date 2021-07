https://it.sputniknews.com/20210730/barillari-si-vaccina-con-una-pistola-e-bufera-sul-consigliere-regionale-del-lazio---video-12324965.html

Barillari si vaccina con una pistola: è bufera sul Consigliere regionale del Lazio - Video

Noto per le sue posizioni no-vax, Barillari nei mesi scorsi era stato allontanato dal Movimento Cinque Stelle. 30.07.2021, Sputnik Italia

Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio espulso dal M5S e iscritto ora al gruppo misto, si è reso protagonista di un video piuttosto controverso che sta facendo il giro dei social in queste ore.Nella sequenza filmata è possibile vedere l'ex pentastellato che si punta, in maniera simbolica, una pistola giocattolo al braccio, imitando così il gesto dell'inoculazione del siero anti-COVID, paragonandolo direttamente una roulette russa.Le reazioniUn gesto simile non poteva ovviamente lasciare indifferente il mondo della politica, con la pronta risposta che è arrivata dopo poco tempo da parte del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi (PD):Il presidente ha quindi ribadito che la sede del Consiglio regionale "non può essere il luogo dove si perpetrano queste azioni" e ha confermato la propria condanna per questo "gravissimo gesto.Sulla medesima linea anche Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio, secondo cui Barillari avrebbe "superato il limite della decenza".

Irina Derefko Il limite della decenza, è stato superato da voi nell'esecutivo e dalla vostra genuflessioni nei confronti di big pharma. 1

