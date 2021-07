https://it.sputniknews.com/20210730/automotive-cgil-chiede-un-incontro-con-draghi-landini-licenziamenti-da-far-west-12324167.html

Automotive, Cgil chiede un incontro con Draghi. Landini: "Licenziamenti da Far West"

Automotive, Cgil chiede un incontro con Draghi. Landini: "Licenziamenti da Far West"

La Cgil chiederà al governo di far ritirare le procedure di licenziamento, politiche industriali e provvedimenti straordinari per gestire i processi di... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T15:11+0200

2021-07-30T15:11+0200

2021-07-30T15:11+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10487254_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_6590731bbb75a9fd20a41b923ef4e6d5.jpg

La Cgil lancia l'allarme sul processo di riorganizzazione del settore automotive che durerà anni e che con lo sblocco dei licenziamenti ha inaugurato "il far west" delle procedure di chiusura degli stabilimenti. Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'assemblea generale della federazione toscana, a Firenze, ha annunciato di aver richiesto un incontro con Mario Draghi. Landini ritiene necessario che su questo settore si "faccia un provvedimento straordinario" e che allo stesso tempo "si apra un tavolo di trattativa" per gestire sia sul piano dell’occupazione sia sul piano dell’innovazione e degli investimenti, "un processo che durerà diversi anni, quindi è chiaro che su questo noi rivendichiamo che ci sia una risposta".L'annuncio di Landini arriva durante la giornata di scioperi dei metalmeccanici nell'ambito della mobilitazione indetta da Fim-Fiom-Uilm "Il lavoro non si tocca". I licenziamenti nell'automotiveDella questione delle riorganizzazioni nel settore dell'automotive e dei conseguenti licenziamenti dopo la fine del blocco, aveva parlato la segretaria generale di Fiom, Francesca Re David, in un'intervista rilasciata a Sputnik Italia. "Il governo ha sbagliato a sbloccare i licenziamenti. Noi abbiamo detto in tutti i modi che questo avrebbe innescato una serie di licenziamenti non per crisi ma per processi di riorganizzazione delle imprese collegati a quello che sta avvenendo nel mondo, in particolare in alcuni settori come quello dell’automotive", aveva dichiarato Re David, mettendo in evidenza come nel settore i licenziamenti non avvengono "per crisi ma per fare maggiori profitti, riorganizzazione e perché possono farlo liberamente".All'indomani dello sblocco, aziende come Giannetti ruote, Gkn e Timken hanno annunciato la chiusura degli stabilimenti e il licenziamento di centinaia di lavoratori.

Mg Mg Questa e la politica di DRAGHILA licenziare 0

Irina Derefko Buffone!!! Oramai, non avete più un briciolo di credibilità. da quando il sindacato ha perso senso della lotta per diventare concertativo, questi sono i risultati. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia