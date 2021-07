https://it.sputniknews.com/20210730/afghanistan-onu-denuncia-attacchi-dei-talebani-a-kandahar-numerosi-morti-tra-civili-12330702.html

Afghanistan, ONU denuncia attacchi dei talebani a Kandahar: numerosi morti tra civili

Afghanistan, ONU denuncia attacchi dei talebani a Kandahar: numerosi morti tra civili

La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha riferito di numerose vittime tra i civili a Kandahar dopo le offensive dei militanti... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T22:30+0200

2021-07-30T22:30+0200

2021-07-30T22:30+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/408/48/4084823_0:113:2019:1249_1920x0_80_0_0_3fbe3e8881ff6c696724c90d23c62da9.jpg

Gli attacchi dei Talebani* sulla città, la seconda dell'Afghanistan per importanza, vanno avanti da due settimane."Profondamente preoccupati per l'escalation di violenza a Kandahar e nei dintorni a causa degli attacchi dei talebani contro la città in corso. Dal 16 luglio più di 230 civili sono rimasti feriti", afferma la missione in una nota.L'UNAMA osserva che il numero effettivo dei feriti è più alto. Si fa notare che ci sono "segnalazioni attendibili su numerosi civili uccisi". "Stiamo lavorando per stabilire i fatti sui danni inflitti alla popolazione civile", aggiunge l'UNAMA.La missione esorta le parti ad esercitare massima moderazione e adottare tutte le misure possibili per proteggere i civili. Come dichiarato dalla portavoce dell'ONU Eri Kaneko in un briefing, gli operatori umanitari attualmente segnalano "un allarmante aumento del numero di vittime e feriti civili, tra cui donne e bambini, a Kandahar". Ci sono state anche segnalazioni di scontri armati nelle province di Nangarhar e Konar, dove 20.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, ha detto.L'ONU sta analizzando i bisogni essenziali della popolazione in queste zone, ha aggiunto Kaneko. L'instabilità in Afghanistan sta crescendo nel contesto dei piani annunciati dell'amministrazione statunitense di completare il ritiro delle sue truppe dal Paese entro l'11 settembre. Nel 2020, funzionari di Washington e talebani hanno firmato a Doha il primo negli 18 anni di guerra accordo di pace. Il documento prevedeva il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'avvio di un dialogo infra-afghano a marzo dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri.*organizzazione estremista bandita in Russia ed in altri paesi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo