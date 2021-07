https://it.sputniknews.com/20210729/variante-delta-fauci-i-vaccinati-si-infettano-e-contagiano-come-i-non-vaccinati-12314297.html

Variante Delta, Fauci: "I vaccinati si infettano e contagiano come i non vaccinati"

Variante Delta, Fauci: "I vaccinati si infettano e contagiano come i non vaccinati"

L'immunologo consulente di Biden ha commentato le nuove linee guida dei CDC che re-introducono la mascherina al chiuso anche per gli immunizzati. 29.07.2021, Sputnik Italia

La scienza è la stessa, ma il virus è cambiato. E' questa la ragione, sintetizzata al massimo, per cui i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) hanno dovuto revisionare le linee guida sulle mascherine, mentre la variante Delta diventa dominante negli Stati Uniti. Lo ha spiegato il professor Anthony Fauci, immunologo e consulente della Casa Bianca. Non c'è stata alcuna retromarcia, alcun ribaltone nel CDC. La variante Delta è diventata dominante negli Stati Uniti ed ha cambiato lo scenario, costringendo le autorità sanitarie a correre ai ripari, reintroducendo alcune misure revocate con l'avanzare della campagna vaccinale. "Due mesi fa il Cdc ha detto che le persone vaccinate non dovevano indossare la mascherina al chiuso. Ora, è cambiata una cosa: è cambiato il virus. Il Cdc non ha fatto nessun ribaltone. Quando è stata fatta la precedente raccomandazione, avevamo a che fare soprattutto con la variante Alfa. Una persona vaccinata, se positiva, avrebbe difficilmente trasmesso il virus. Ora abbiamo a che fare con la variante Delta, che è molto più contagiosa. I dati più recenti, poi, mostrano chiaramente che quando una persona vaccinata viene infettata, può trasmettere il virus. Per questo, le linee guida sono state cambiate", ha dichiarato Fauci al programma Morning Joe. Il capo della task force della Casa Bianca ha precisato che i vaccinati, quando si infettano, è improbabile che vengano ricoverati in ospedale. Tuttavia diventano dei vettori del virus e possono contagiare persone fragili che non rispondono alla vaccinazione o bambini piccoli, per i quali non è ancora stato autorizzato un vaccino. "Quando i bambini si infettano, qualcuno di loro si ammala e muore: abbiamo avuto 400 decessi tra bambini per il covid. Non bisogna pensare che l'infezione tra i bambini non sia preoccupante: dobbiamo proteggerli, anche se è meno probabile un'evoluzione grave della malattia", ha specificato Fauci. Le linee guida dei CDC I CDC hanno aggiornato martedì le linee guida per raccomandare l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi alle persone completamente vaccinate, nelle regioni del Paese con una trasmissione "sostanziale" o "elevata" di Covid-19.In particolare tutti devono indossare mascherine nei locali o nei pressi di scuole frequentate da bambini con meno di 12 anni. Nell'ultima settimana gli Stati Uniti hanno registrato una media di oltre 61.300 nuovi casi giornalieri, in aumento dal 22 giugno, quando il paese ha raggiunto il minimo del 2021 di 11.299, secondo i dati della Johns Hopkins University.

