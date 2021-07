https://it.sputniknews.com/20210729/turchia-hotel-evacuati-a-marmaris-a-causa-degli-incendi-boschivi---video-12313946.html

Turchia, hotel evacuati a Marmaris a causa degli incendi boschivi - Video

Turchia, hotel evacuati a Marmaris a causa degli incendi boschivi - Video

Paura per le migliaia di turisti presenti nella rinomata località turistica dell'Anatolia. 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T20:02+0200

2021-07-29T20:02+0200

2021-07-29T20:02+0200

turchia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12314020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f196f355b4a6ec64e5b6119ae0655d19.jpg

Le autorità della località turistica turca di Marmaris stanno evacuando residenti e turisti dagli hotel a causa di un poderoso incendio boschivo, secondo quanto riferito dall'emittente TRT Haber.Il filmato dell'emittente mostra la foresta in fiamme nelle immediate vicinanze di edifici residenziali e hotel. Le persone vengono evacuate per precauzione, poiché la direzione del vento lascia aperte le speranze circa il fatto che il fuoco non raggiunga gli edifici. Molti testimoni hanno anche caricato video raffiguranti l'incendio in prossimità di hotel e case.Al momento attuale non sono state segnalate eventuali vittime causate dai roghi.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turchia, mondo