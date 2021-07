https://it.sputniknews.com/20210729/tokyo-2020-italia-di-bronzo-nel-fioretto-femminile-12310991.html

Tokyo 2020, Italia di bronzo nel fioretto femminile

Tokyo 2020, Italia di bronzo nel fioretto femminile

In precedenza le azzurre avevano peso in semifinale contro la Francia. 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T13:00+0200

2021-07-29T13:00+0200

2021-07-29T13:00+0200

olimpiadi 2020

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/12246279_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_84d50b219c60b73affd1836f325141dc.jpg

L'unica medaglia del fioretto femminile per l'italia arriva dalla squadra femminile, che si aggiudica la finalina contro gli Stati Uniti.Il quartetto in pedana, formato da Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Erica Cipressa, è riuscito a superare le americane con il punteggio finale di 45-23, con una gara mai davvero in discussione.Riscattata dunque, almeno in parte, la delusione della semifinale, in cui le azzurre avevnao perso contro la Francia dopo essere state avanti anche di 11 stoccate.Quella di oggi è la quinta medaglia della scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo, dopo i 3 argenti e il bronzo maturati in precedenza.Nel complesso, le medaglie conquistate dall'Italia a Tokyo sono finora 19: 2 ori,7 argenti e 10 bronzi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020, mondo