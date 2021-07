https://it.sputniknews.com/20210729/tokyo-2020-greg-paltrinieri-piu-forte-della-mononucleosi-e-argento-negli-800-s-l-12306791.html

Tokyo 2020, Greg Paltrinieri più forte della mononucleosi: è argento negli 800 s. l.

Paltrinieri, campione mondiale di categoria, è riuscito ad aggiudicarsi il secondo metallo più pregiato nonostante il suo percorso di avvicinamento ai Giochi... 29.07.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12306616_0:119:3427:2047_1920x0_80_0_0_a0b6987f19f316ad5db8ad299d0ce5c7.jpg

Con una prestazione a dir poco sontuosa, Gregorio Paltrinieri è andato a conquistare un prestigioso argento olimpico nella prova valida per la finale degli 800 m stile libero.L'azzurro, che ha condotto tutta la gara al comando, è stato beffato nel finale dall'americano Robert Finke, bravo comunque a recuperare negli ultimi cinquanta metri.Terza posizione per l'ucraino Mykhailo Romanchuk, anche lui sempre nelle posizioni di testa dall'inizio alla fine della gara.La garaPaltrinieri, con grande personalità, è partito subito a razzo in questa prima prova olimpica degli 800, portandosi subito in testa ai 100 in 55"15 e ai 200 in 1'52"86.Ai 300 ancora un allungo sugli avversari, che non accennano a rispondere, mentre l'azzurro fa segnare una media pazzesca di 29''5.Il contrattacco degli avversari parte ai 600 metri, e si concretizza nel finale dove l'americano Finke è riuscito a tornare all'attacco assieme al tedesco Welbrock e all'ucraino Romanchuk.Nonostante la strenua resistenza, Paltrinieri al tocco finale deve arrendersi al nuotatore americano, classe 1999, che si aggiudica la vittoria per poco più di 20 cm.Un argento che vale come un oroSi potrebbe pensare ad un occasione sfumata per conquistare il titolo olimpico, dunque. Niente di più sbagliato, perché il secondo di Paltrinieri, che veniva dalla mononucleosi, vale letteralmente come una vittoria, e forse anche qualcosa in più, come confessato dallo stesso atleta di Carpi ai microfoni di Rai Sport:

