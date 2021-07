https://it.sputniknews.com/20210729/si-allungano-i-tempi-per-il-cloud-nazionale-ma-i-big-tech-esteri-resteranno-esclusi-12308147.html

Si allungano i tempi per il cloud nazionale, ma i Big Tech esteri resteranno esclusi

Coinvolti solo per la parte tecnica e non per la gestione dei dati della Pubblica amministrazione. In corsa Aruba-Almaviva, e la cordata Cdp, Sogei, Tim e... 29.07.2021, Sputnik Italia

pnrr

internet

Una “nuvola” che accolga i dati informatici della Pubblica amministrazione italiana, gestita da operatori italiani con i partner stranieri coinvolti solo per la parte tecnica.Un cloud sovrano per cui sono stati stanziati 900 milioni di euro: il bando prevedeva la presentazione delle offerte entro il 30 giugno, ma a causa dei timori legati alla cybersicurezza e gli approfondimenti tecnico-legali, il termine slitterà probabilmente dopo l’estate.I Big Tech fuori dal progettoL’obiettivo prioritario delle indagini di queste settimane è quello di escludere il ruolo diretto delle grandi aziende americane come Google e Microsoft nella gestione dei dati.I colossi Usa, infatti, sono soggetti dal 2018 al rispetto del “Cloud Act”, attraverso il quale il Senato americano ha il diritto di conoscere dati e informazioni gestite da operatori Usa, anche all’estero.Google e Microsoft, quindi, potrebbero entrare nel progetto come venditori di servizi o partner di sviluppo.Queste nuove chiavi di sicurezza sarebbero violabili soltanto con computer quantistici non ancora disponibili.Cosa è il PsnIl Psn sarà un'infrastruttura dedicata in cloud, costruita sul territorio italiano, seguendo i maggiori standard di sicurezza, dedicata ai dati e ai servizi della P.A.“Il nostro obiettivo è di avere, entro il 2026, il 75% della Pubblica Amministrazione che utilizzi cloud pubblici, ma di avere anche dati in sicurezza”, ha detto di recente Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale.

