Proteste dei No Vax a Pesaro, sotto assedio la casa del sindaco. Ricci: "Come gli squadristi"

Durante una manifestazione contro il green pass, un gruppo di persone ha raggiunto l'abitazione del sindaco Matteo Ricci, mentre non era in casa. "La mia... 29.07.2021, Sputnik Italia

Durante una protesta contro il green pass, decine di persone si sono radunate questa notte sotto il balcone del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd. Lo ha denunciato il primo cittadino sui suoi profili social, definendo l'assembramento come un'azione squadrista. "Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia". Con queste dure parole il sindaco ha poi appellato i manifestanti, ribadendo con forza l'importanza della vaccinazione. "Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", ha concluso. L'assembramento davanti la casa di Ricci, è avvenuto mentre a Pesaro si svolgeva una manifestazione contro il green pass organizzata dal Comitato Diritti e Salute in piazzale Libertà (la Palla). Il comitato stesso ha commentato il post del sindaco, sottolineando che a Pesaro "c'è stata una manifestazione ma era alla Palla, non era una manifestazione novax ed è finita alle 21.30. Ci dispiace per lei ma la manifestazione si è svolta pacificamente. Quindi c'erano due manifestazioni stasera? La nostra è stata molto partecipata e ci si è chiesti dove fossero le istituzioni. Torni ad ascoltare TUTTA la sua città come un vero sindaco dovrebbe fare.Ricci ha ricevuto la solidarietà da diversi esponenti del PD, come la deputata Lia Quartapelle, Laura Puppato, Antonio Mazzeo, e di Italia Viva, come Ivan Scalfarotto. Tra i messaggi di solidarietà spicca quello di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, la città che era stata l'epicentro della prima ondata di Covid-19: "Siamo con Matteo Gori e con la sua famiglia. Chi sta là sotto ad assediare la sua casa deve solo vergognarsi".

Mg Mg OPPURE PADRI CON FIGLI , CHE VOGLIONO OBBLIGARE A VACCINARLI E NO NON I BAMBINI. BISOGNA VEDERE I FATTI. 1

Sergej Kuzmanoviz si certo i nazivaccinisti che vogliono prenderci casa per casa e ci mettono nei gehtti sono proprio i pidioti come questo beota 1

