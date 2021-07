https://it.sputniknews.com/20210729/potente-terremoto-82-in-alaska-emesso-lallarme-tsunami-12307482.html

Potente terremoto 8.2 in Alaska, emesso l'allarme tsunami

Il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha affermato che c'è una minaccia di tsunami nelle Isole Marianne Settentrionali e Guam. 29.07.2021, Sputnik Italia

Un fortissimo terremoto ha colpito l'Alaska giovedì mattina. L'USGS ha segnalato inizialmente la magnitudo della scossa a 7.2, ma successivamente l'ha rivista a 8,2 gradi della scala Richter. L'epicentro è stato individuato alle 06:33:02 (UTC) in mare al largo delle isole Aleutine, a 65 miglia a sud-est di Perryville, proprio al largo delle Isole Aleutine. Secondo i dati rilevati dall'USGS, l'ipocentro si trova a 46,7 chilometri di profondità. Subito dopo la scossa, le autorità hanno emesso un'allerta tsuami. Subito dopo la prima, ci sono state almeno due forti scosse di assestamento, tra cui una magnitudo preliminare 6.2 e una magnitudo 5.6, riporta l'USGS.Secondo quanto riportato da Reuters, In Alaska, il National Tsunami Warning Center (NTWC) ha emesso avvisi per le parti meridionali, la penisola e le aree costiere del Pacifico dall'ingresso di Hinchinbrook all'Unimak Pass.Il Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ha emesso un avviso per lo stato americano delle Hawaii e il territorio del Pacifico di Guam.L'NTWC ha affermato che sta valutando il livello di pericolo di tsunami per altre aree costiere del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada.

giovanni Pulisce la merda...! 0

raus jUEde Anche la Terra ha il suo covid: l'uomo. E sa curarsi a modo suo. 0

