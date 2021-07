https://it.sputniknews.com/20210729/peru-pedro-castillo-presta-giuramento-come-presidente--12306989.html

Perù, Pedro Castillo presta giuramento come presidente

Perù, Pedro Castillo presta giuramento come presidente

Dopo quasi un mese di contenzioso con Keiko Fujimori, lo scorso 20 luglio la giuria elettorale peruviana ha confermato la vittoria di Castillo alle... 29.07.2021, Sputnik Italia

Il neoeletto presidente del Perù, Pedro Castillo, ha prestato in queste ore giuramento come nuovo capo di Stato del Paese sudamericano.Nel suo discorso di investitura, si è solennemente impegnato a governare "con il popolo e per il popolo".La cerimonia è stata ricca di simbolismo storico, soprattutto in ragione del bicentenario dell'indipendenza dalla Spagna.Castillo, indossando il suo tipico cappello di paglia a tesa larga, ha promesso ai peruviani di apportare cambiamenti radicali al Paese, che è stato uno dei più colpiti dalla pandemia di COVID-19.La vittoria di Castillo alle elezioni presidenziali Lo scorso 20 luglio la giuria elettorale nazionale peruviana (Jne) ha ufficializzato la vittoria di Pedro Castillo ad un mese e mezzo dall'esito elettorale del 6 giugno, dopo che l'avversaria Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore peruviano, ha ammesso la sconfitta al secondo turno.Erano state settimane di forti tensioni politiche, quelle che hanno succeduto l'esito delle votazioni del 6 giugno. Lo stretto margine di differenza, di appena 44.263 voti, ha permesso alla leader di Forza Popolare, ex First Lady del Perù dal 1994 al 2000, di fare appello a presunti brogli elettorali, tenendo sospeso per un mese e mezzo l'esito del voto.

