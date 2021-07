https://it.sputniknews.com/20210729/pavia-muore--81enne-vaccinata-forse-per-errore-con-4-dosi-era-ricoverata-per-un-ictus-12314555.html

Pavia, muore 81enne vaccinata forse per errore con 4 dosi: era ricoverata per un ictus

Pavia, muore 81enne vaccinata forse per errore con 4 dosi: era ricoverata per un ictus

I figli dell'anziana signora hanno esposto denuncia contro ignoti. 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T17:07+0200

2021-07-29T17:07+0200

2021-07-29T17:07+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3e9e187f9a18d844011b89c67f8803.jpg

Deceduta a 81 anni in ospedale, dopo essere stata rivaccinata, forse per errore, con due dosi di vaccino Moderna.E' quanto accaduto nel reparto di neuro-riabilitazione dell'Istituto Maugeri di Pavia, dove la donna era stata ricoverata dopo la metà di aprile a causa di un ictus.L'anziana, stando a quanto sostenuto dai parenti, durante la degenza è stata sottoposta a vaccinazione con Moderna il 26 maggio e il 5 luglio, sebbene le fossero state già inoculate due dosi di Pfizer il 4 e il 25 marzo, ovvero in un periodo antecedente alla malattia.Per tali motivazioni, i figli hanno sporto denuncia ai carabinieri e il sostituto procuratore Valeria Biscottini, a cui sono state affidate le indagini, ha disposto che venga effettuata l'autopsia:L'autopsia sarà eseguita lunedì 2 agosto alle 8.30 all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.La difesa dell'ospedaleDa parte sua, il Maugeri di Pavia ha chiarito che "le due dosi di Pfizer" già iniettate "non sarebbero risultate nel portale regionale Priamo"."La donna era stata inviata alla Maugeri dal Policlinico San Matteo di Pavia, che l'aveva curata per l'ictus. A quanto si apprende, la paziente avrebbe firmato il consenso alla somministrazione delle iniezioni Moderna, che era stata ritenuta necessaria dalla Maugeri per motivi di età e fragilità, secondo i protocolli. L'anziana al termine del percorso sarebbe dovuta entrare in una Rsa", ha chiarito l'ospedale in una nota.Quello di Pavia è solo l'ultimo di una serie di sospetti decessi in seguito alla somministrazione del vaccino anti-COVID.In precedenza, tuttavia, la maggior parte dei casi avevano riguardato il siero Vaxzevria, prodotto dall'anglobritannica AstraZeneca.

raus jUEde Pazienza. L'importante per il generale Zelig è fare i numeri. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia