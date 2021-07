https://it.sputniknews.com/20210729/parlamento-proposta-legge-per-rendere-effettivo-il-diritto-di-voto-degli-stranieri-ue-in-italia-12316113.html

Parlamento, proposta legge per rendere effettivo il diritto di voto degli stranieri UE in Italia

Parlamento, proposta legge per rendere effettivo il diritto di voto degli stranieri UE in Italia

Presentata alla Camera una proposta di legge bipartisan per semplificare e rendere effettivo il diritto di voto alle elezioni amministrative ed europee

29.07.2021

2021-07-29T22:22+0200

2021-07-29T22:22+0200

La proposta di legge porta la firma dei deputati Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Marco Di Maio (Italia Viva), Renata Polverini (Forza Italia) Fausto Raciti (Partito Democratico), del senatore Franco Dal Mas (Forza Italia) e dell'Associazione Politeia (costituita dai consiglieri comunali romeni eletti in Italia)."L'avanzamento dell'integrazione politica europea passa anche dal rafforzamento dei diritti politici di tutti i cittadini europei. Sono felice che colleghi di diversi partiti vogliano fare 'più Europa' con noi, e che la proposta sia condivisa in maniera bipartisan". Così Riccardo Magi, Presidente di Più Europa citato da ANSA. Per i promotori della legge, la nuova norma favorirà maggiore conoscenza dei diritti in capo ai cittadini UE, finora largamente sottostimati:"In Italia da molti anni i cittadini UE già possono votare ed essere candidati alle elezioni amministrative ed europee, ma i dati ci dicono che la maggior parte di loro non è a conoscenza di tale diritto e non lo esercita. Questo a causa della difficoltà nel reperire informazioni, e per via degli ostacoli presenti nella procedura di iscrizione nelle liste elettorali, come ci raccontano i molti consiglieri comunali di cittadinanza rumena che oggi sono intervenuti", continua il deputato radicale Magi, citato da ANSA.

