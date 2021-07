https://it.sputniknews.com/20210729/non-sei-vaccinato-non-torni-in-ufficio-google-riapre-solo-ai-dipendenti-che-hanno-fatto-il-vaccino-12305904.html

Non sei vaccinato? non torni in ufficio. Google riapre solo ai dipendenti che hanno fatto il vaccino

Il colosso tecnologico statunitense Google permetterà ai propri impiegati di lavorare da casa fino al 18 ottobre, per il rientro in ufficio sarà richiesto di... 29.07.2021, Sputnik Italia

La società ha affermato che chiederà ai dipendenti di vaccinarsi per il rientro in ufficio negli Stati Uniti già nelle prossime settimane. Nei prossimi mesi Google applicherà questo requisito ai dipendenti in altri paesi. Allo stesso tempo, l'azienda fa notare che l'attuazione del piano dipenderà dalla situazione locale e in particolare dalla disponibilità di vaccini nella regione specifica.Inoltre, Google ha osservato che molti dipendenti sono preoccupati per la diffusione della variante Delta, perciò la società è disposta a concedere più tempo per tornare in ufficio. Per i dipendenti con circostanze speciali Google offrirà ulteriori opzioni che consentiranno loro di continuare a lavorare da casa fino alla fine del 2021.Google, con il suo motore di ricerca, fa parte della holding Alphabet. Alphabet fa capo anche ad Android e YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital e Google X.

raus jUEde Si vede che google ha un eccesso di personale e prova a ridurlo a costo zero. 0

Mg Mg GRAZIE STO CAZZO! HA FINANZIATO MILIONI PER I VACCINI, SVEGLIATEVI GENTE. 0

