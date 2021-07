https://it.sputniknews.com/20210729/no-green-pass-a-roma-borghi-bellissima-manifestazione-non-si-usino-slogan-per-delegittimare-12310253.html

'No Green pass' a Roma, Borghi: "Bellissima manifestazione. Non si usino slogan per delegittimare"

'No Green pass' a Roma, Borghi: "Bellissima manifestazione. Non si usino slogan per delegittimare"

La manifestazione, perlopiù pacifica, è stata però anche caratterizzata da alcuni momenti di tensione, specie all'arrivo dei reporter. 29.07.2021, Sputnik Italia

Tra i rappresentanti della Lega ad aver partecipato alla manifestazione contro il Green pass in Piazza del Popolo c'era anche Claudio Borghi, deputato del Carroccio ed ex presidente della Commissione Bilancio della Camera.In particolare, il deputato leghista ha voluto però rimarcare la questione degli slogan gridati contro il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando come nessun membro della Lega abbia fomentato l'odio contro il premier italiano:Secondo Borghi, quella di Roma è stata una "piazza pacifica, senza violenza, senza scontri", e l'uso di alcuni slogan non andrebbe in alcun modo utilizzato per "delegittimare quello che è un problema vero, sentito da milioni di italiani"."La politica deve essere presente, sta a noi trovare risposte alle esigenze che vengono poste dalle piazze che si riuniscono spontaneamente e che penso si vedranno ancora", ha concluso.Le manifestazioni contro il Green passIl comitato Libera Scelta ha organizzato nella serata di mercoledì 28 luglio sit-in con fiaccolate in diverse città italiane per esprimere il proprio "no" all'obbligo del Green Pass.A Roma centinaia di persone si sono riunite in Piazza del Popolo, alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Vittorio Sgarbi, e di diversi deputati e senatori leghisti tra cui Claudio Borghi.Nel corso della manifestazione si sono registrati i momenti di tensione con i giornalisti che sono stati accolti con lo slogan "giornalista terrorista”.

