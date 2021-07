https://it.sputniknews.com/20210729/neve-in-brasile-per-anomala-ondata-di-freddo---foto-e-video--12311890.html

Neve in Brasile per anomala ondata di freddo - Foto e Video

Neve in Brasile per anomala ondata di freddo - Foto e Video

Il Brasile nella morsa del freddo, colonnine di mercurio sotto lo zero e nevicate in diverse città negli stati meridionali di Rio Grande do Sul e Santa... 29.07.2021

Un'anomala ondata di freddo polare sta attraversando il Brasile. Da questo mercoledì le temperature sono scese sotto i 5 gradi sotto zero a Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande, secondo quanto riporta il canale Globo. Negli Stati meridionali di Rio Grande do Sul e Santa Caterina si sono verificate abbondanti nevicate che hanno imbiancato 13 città. La colonnina di mercurio potrebbe abbassarsi ulteriormente a causa dell'arrivo di una massa di aria fredda polare. Il maltempo durerà almeno fino a venerdì e luglio potrebbe concludersi con nuovi record di freddo. Nello stato meridionale di Santa Catarina, trenta distretti hanno registrato temperature inferiori a -7ºC (19,4°F), mentre ha nevicato in almeno dieci città. Nello Stato di Rio Grande do Sul la neve è caduta su 30 città. Timore per la raccolta del caffè che potrebbe essere pregiudicata dal gelo. Le basse temperature hanno colpito il Brasile nel cuore della sua cintura di caffè. Cooxupe, la più grande cooperativa privata di caffè del mondo, ha inviato tecnici specializzati per valutare i possibili danni alle piantagioni di caffè.

