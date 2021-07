https://it.sputniknews.com/20210729/le-foche-spero-che-si-possa-vaccinare-dai-sei-anni-per-una-scuola-in-sicurezza-12307606.html

Le Foche: “Spero che si possa vaccinare dai sei anni per una scuola in sicurezza”

La terza dose è sempre più probabile per gli immunodepressi e i fragili. E sulla vaccinazione eterologa: aumenta l’efficacia. 29.07.2021, Sputnik Italia

Il vaccino contro il coronavirus è sicuro, mette al riparo dalla malattia grave, l’eterologa è ancora più efficace e l’auspicio è che si possano vaccinare i bambini dai sei anni in su.È questa la posizione dell’immunologo Francesco Le Foche, esperto del Policlinico Umberto I di Roma che al Corriere della Sera spiega tutte le ragioni delle sue convinzioni.Per l’immunologo i giovani hanno “una propensione al vaccino e non solo perché, poi, possono andare in discoteca, ma perché ne hanno capito l’importanza” invece gli ultrasessantenni “sono restii”.Il vaccino è sicuroAncora una volta l’esperto smentisce che i vaccini possano avere effetti collaterali legati alla loro produzione e alle tecniche utilizzate, che sono impiegate da anni anche per i farmaci oncologici.“La proteina spike del vaccino viene subito ‘captata’ dalle cellule del sistema immunitario e, successivamente, stimola la produzione di anticorpi e l’attivazione di altre cellule della difesa immunitaria”, spiega parlando di uno dei punti controversi dei sieri per l’immunizzazione.Terza dose e vaccini anche dai sei anniLe Foche torna poi su tre punti: la terza dose, sieri diversi tra prima e seconda e l’età minima per la vaccinazione.“Verosimilmente” ci sarà bisogno di una terza dose per “le persone che assumono farmaci immunosoppressivi, per i trapiantati e per persone con patologie particolari”, aggiunge.E sul vaccino ai più giovani auspica che “si possa partire anche dai sei anni. La vaccinazione è importante per portare i ragazzi a scuola in sicurezza”.

