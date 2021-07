https://it.sputniknews.com/20210729/iraq-due-razzi-lanciati-contro-lambasciata-americana-a-baghdad-12308453.html

Iraq, due razzi lanciati contro l'ambasciata americana a Baghdad

L'attacco arriva dopo che Baghdad e Washington hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si afferma che tutte le truppe americane sarebbero state... 29.07.2021, Sputnik Italia

L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata bersagliata da due razzi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa AFP citando fonti di sicurezza anonime.Al momento non è stato reso noto se l'attacco ha provocato eventuali danni a cose o persone.Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva che la partnership di Washington con Baghdad continuerà per il prossimo futuro, ma che nessun contingente americano sarebbe stato presente in Iraq dopo il 2021.Negli ultimi mesi, le basi militari irachene che ospitano le truppe statunitensi in tutto il paese, così come l'ambasciata statunitense a Baghdad, sono state ripetutamente prese di mira da attacchi con mortai e missili.

