Green pass, Giani: "Giusto un alleggerimento delle misure"

Green pass, Giani: "Giusto un alleggerimento delle misure"

Il presidente della Toscana ha dichiarato che c'è un'interlocuzione tra regioni e governo per chiedere un alleggerimento delle misure proposte. 29.07.2021, Sputnik Italia

“C’è un’interlocuzione col Governo. Sostanzialmente, sul green pass, si chiede un alleggerimento delle misure proposte”. Lo ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento alla Festa de l’Unità di Fiesole (Firenze). Oggi è prevista la conferenza delle Regioni. Giani ha parlato delle richieste che verranno messe sul tavolo. Oltre al green pass, le regioni chiedono più vaccini per raggiungere l'immunità di gregge. Il presidente ricorda che in Toscana ci sono state 6.800 vittime nei 15 mesi di pandemia di Covid-19 e oltre 150 mila persone contagiate. "Quindi il vaccino, che è l’arma di contrasto, diventa anche argomento di cronaca per una popolazione che non ne può più e che quindi guarda fino in fondo con attenzione il momento in cui potremo aver erto il muro che ci protegge dal Covid”, conclude Giani.

