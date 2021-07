https://it.sputniknews.com/20210729/green-pass-come-leggi-raziali-naziste-nuova-ondata-di-proteste-a-roma-12309978.html

“Green Pass come leggi raziali naziste”: nuova ondata di proteste a Roma

“Green Pass come leggi raziali naziste”: nuova ondata di proteste a Roma

Continuano le proteste su tutto il territorio nazionale italiano contro la deciosine del governo di rendere obbligatorio il Green Pass per una serie di... 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T11:51+0200

2021-07-29T11:51+0200

2021-07-29T11:51+0200

green pass

video

proteste

multimedia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12309819_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_96c27e814af080e4c695aa6273fa9301.jpg

a nuova ondata di proteste contro il Green Pass è scoppiata mercoledì in Piazza del Popolo a Roma. Migliaia di manifestanti hanno preso parte all’iniziativa lanciata dal "Comitato libera scelta" per opporsi alla decisione del governo.Alla manifestazione hanno preso parte anche alcuni deputati della Lega, tra cui Simone Pillon, Alessandro Pagano, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Guido Martini. Oltre ai leghisti, nel corso della sono intervenuti Vittorio Sgarbi, l'eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi e Gianluigi Paragone.Molti manifestanti hanno paragonato il certificato verde all'Olocausto e alle leggi raziali del regime nazista. Alcune persone indossavano pure le stelle gialle simili a quelle che i nazisti costringevano a indossare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Durante la manifestazione i manifestanti hanno acceso fiaccole per simbolicamente "accendere una speranza". Tra gli slogan gridati nella piazza c’erano "Il vaccino siamo noi, il virus siete voi", "libertà" e “No Green Pass”. Proteste simili si sono verificate in dodici altre città: da Milano a Palermo dove però non si sono registrati gruppi numerosi di manifestanti.

https://it.sputniknews.com/20210728/no-green-pass-centinaia-di-dimostranti-a-roma-in-manifestazione-organizzata-da-ioapro-12299554.html

Mg Mg VI FACCIO VEDERE CHE TOGLIERANNO I VACCINI PERCHE FAUCI IL PORCO HA AMMESSO CHE NON FUNZIONA E IL GREEN PASS QUALCHE SOTTANO SI PUO' PULIRE HEHEHE 0

raus jUEde E quali sarebbero le "leggi razziali naziste", visto che i provvedimenti riguardavano solo gli ebrei, gli zingari e quelli con tare genetiche?ii? 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass, video, proteste, multimedia, italia