Germania, senza Green Passa non si entra: Berlino valuta nuova stretta per evitare impennata contagi

Le autorità tedesche stanno valutando una nuova stretta nei confronti dei viaggiatori che attraversano i confini nazionali. Secondo quanto riportato dalla... 29.07.2021, Sputnik Italia

Al momento Berlino richiede il Green Pass, ovvero il certificato di avvenuta vaccinazione, il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare o il documento che dimostri la guarigione dal COVID, solo a chi viaggia in aereo. Inoltre, esistono varie condizioni per l'ingresso a seconda della categoria del Paese da cui parte l'individuo. Ad esempio, l'Italia non è tra i Paesi inseriti nell'elenco di quelli a rischio dal 6 giugno scorso.La rivista settimanale, che cita una bozza del decreto preparato dal ministero della Sanità, sostiene che la richiesta di presentare il Green Pass o altro documento che attesti immunità o negatività al COVID-19 interesserà ogni tipo di trasporto e ogni Paese di partenza.Il decreto legge non è stato ancora approvato e sono in corso colloqui interministeriali. In precedenza, il primo agosto era stato indicato come la data di entrata in vigore delle nuove regole. Con l'adozione del documento, tutti i viaggiatori all'ingresso in Germania dovranno presentare il Green Pass su richiesta della polizia di frontiera tedesca.

Mg Mg CAZZATE ROBERT, TUTTO IL MONDO E NELLA STESSA MERDA, IL GREE PASS NON SERVE , CON 2,3,4,5, VACCINI ARRIVEREMO ALAA VARIANTE OMEGA NON FUNZIONA E FINIRA. 0

