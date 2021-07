https://it.sputniknews.com/20210729/friuli-confermata-la-presenza-di-hantavirus-nei-roditori-della-regione-12312624.html

Friuli, confermata la presenza di hantavirus nei roditori della Regione

Friuli, confermata la presenza di hantavirus nei roditori della Regione

L'agente patogeno può risultare in significativi sintomi anche per gli esseri umani che ne dovessero essere venuti in contatto. 29.07.2021, Sputnik Italia

Con una nota diffusa nelle ultime ore, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha confermato la presenza di hantavirus in alcuni campioni prelevati da topi e roditori presenti sul territorio regionale.In particolare, l'ASUFC ha richiamato la popolazione ad osservare alcune importanti norme igieniche, dal momento che il virus, per il quale non esiste un vaccino, può essere pericoloso per l'uomo.In caso di infezione, infatti, il patogeno può provocare una forte febbre emorragica con sindrome renale.L'azienda sanitaria friulana ha quindi diramato una serie di indicazioni da seguire per minimizzare il rischio di contagio:Nei mesi scorsi l'hantavirus era stato rilevato anche all'interno di campioni prelevati da roditori nelle vicine Croazia e Slovenia.

