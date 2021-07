https://it.sputniknews.com/20210729/formula-1-torna-il-pubblico-al-gp-di-monza-lautodromo-nazionale-sara-aperto-al-50-della-capacita-12313143.html

Formula 1, torna il pubblico al GP di Monza: l'Autodromo Nazionale sarà aperto al 50% della capacità

Formula 1, torna il pubblico al GP di Monza: l'Autodromo Nazionale sarà aperto al 50% della capacità

Il prossimo GP d'Italia avrà luogo nel weekend del 10, 11 e 12 settembre nell'Autodromo Nazionale di Monza. 29.07.2021

Il prossimo Gran Premio di Monza rappresenterà un parziale ritorno alla normalità per gli appassionati italiani, e non solo, di automobilismo.E' di queste ore, infatti, la notizia che il celebre autodromo lombardo riaprirà le porte al pubblico dopo più di un anno, garantendo il 50% della capienza di spettatori.I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale dell'autodromo, così come dal rivenditore autorizzato Ticket One, sul suo sito di riferimento.A differenza di quanto accadeva in epoca pre-Covid, tuttavia, non sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente all'ingresso.Prezzi e modalità di ingressoI prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 76 e 170 euro, rispettivamente per i due giorni di prove libere (10 settembre) e qualifiche (11 settembre), e 246 euro per l'intero week end di gara.Gli organizzatori hanno reso noto che le tariffe sono state definite tenendo conto della riduzione della capienza dei posti imposta dalla normativa vigente.Qualora l'evento fosse dichiarato a porte chiuse oppure fosse necessario ridurre il numero di posti disponibili a causa del cambiamento della normativa legata alla situazione epidemiologica, è stato già reso noto che i biglietti eccedenti già acquistati verranno rimborsati per l'intero valore del prezzo facciale, secondo un ordine di priorità basato sulla data di acquisto.Per ottenere l'accesso al prestigioso evento automobilistico, sarà necessario effettuare una procedura di check-in simile a quella utilizzata per i viaggi in aereo.Il titolare di biglietto, infatti, dovrà presentare la documentazione necessaria al suo tracciamento a fini sanitari.Il programma del weekend di garaL'evento automobilistico avrà inizio venerdì 10 settembre, con le tradizionali prove libere, previste dalle 14.30 alle 15.30.Per il pomeriggio, invece, ecco le prime qualifiche, valide per decidere la griglia di partenza della Qualifica Sprint del giorno successivo.Il nuovo format della Formula 1, infatti, prevede per sabato 11 settembre una veloce ma non per questo meno spettacolare gara di 100 chilometri, che vedrà tutte le vetture in pista e il cui risultato andrà a definire l'ordine di partenza della gara vera e propria.Domenica, infine, il programma standard rimarrà pressoché invariato, con l'inizio del GP di Monza fissato per le ore 15.00.

