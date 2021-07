https://it.sputniknews.com/20210729/e-nato-emanuele-silvio-berlusconi-il-13-nipote-del-cavaliere-12311198.html

E' nato Emanuele Silvio Berlusconi, il 13° nipote del Cavaliere

E' nato Emanuele Silvio Berlusconi, il 13° nipote del Cavaliere

Massima discrezione sulla nascita del più piccolo nipote di Silvio Berlusconi, figlio di Luigi e Federica Fumagalli. La coppia non ha ancora pubblicato la foto... 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T13:30+0200

2021-07-29T13:30+0200

2021-07-29T13:30+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

E' nato Emanuele Silvio, il primo figlio di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi. Il nome è stato scelto dalla coppia come omaggio al nonno: è il tredicesimo nipote di Silvio Berlusconi. I neogenitori mantengono il massimo riserbo sulla nascita di Emanuele Silvio, scegliendo di non comunicare il luogo dove è avvenuto il parto né di pubblicare un'immagine del piccolo. Questo evento conferma dunque la rinomata discrezione della coppia, che preferisce tenersi alla larga dal clamore dei media. Lo stesso riserbo, infatti, è stato tenuto in occasione del matrimonio, celebrato nell'ottobre 2020 nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dopo 9 anni di fidanzamento. Per la cerimonia gli sposi hanno invitato ospiti selezionati, senza pubblicare foto sui social . Federica si è concessa solo una foto con la cognata, Barbara Berlusconi, pubblicata su Instagram all'inizio di luglio, che ritrae le due donne con il pancione. La terzogenita di Berlusconi, la prima figlia nata dal matrimonio con Veronica Lario, ha annunciato lo scorso maggio l'arrivo del quinto figlio. Non è ancora noto se il colore del fiocco sarà azzurro o rosa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia