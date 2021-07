https://it.sputniknews.com/20210729/covid-sileri-ottimista-virus-allangolo-abbiamo-quasi-vinto-12310553.html

Covid, Sileri ottimista: "Virus all'angolo, abbiamo quasi vinto"

Covid, Sileri ottimista: "Virus all'angolo, abbiamo quasi vinto"

La pandemia si trasformerà presto in un'endemia: il virus continuerà a circolare fra i giovani senza "creare grossi danni" a chi è vaccinato, spiega il... 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T13:10+0200

2021-07-29T13:10+0200

2021-07-29T13:10+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

"Siamo con il virus messo all'angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra". Lo ha detto giovedì mattina il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Come tutte le guerre non ci può essere una data di fine certa" ma difficilmente si ripeterà "l'esperienza di mille morti al giorno come abbiamo avuto diversi mesi fa", sottolinea Sileri.Il sottosegretario puntualizza che il giro di boa in Italia e in Europa è già stato fatto, il virus continuerà a circolare soprattutto fra i giovani che "possono ammalarsi anche gravemente, sebbene in casi rari". L'efficacia del vaccino durerà per circa un anno e, specie per i più fragili, "serviranno richiami". Vaccinazione in ItaliaIn Italia sono state somministrate 67.003.275 dosi di vaccino contro il Covid-19. Le persone che hanno concluso il ciclo di vaccinazione sono 31.390.566, pari al 58,12% della platea degli over 12.In totale sono 71.379.404 le dosi consegnate, per un'efficacia della campagna di vaccinazione pari al 93,9%.

Россия щедрая душа 🤣🤣🤣🤣🤣muoio. Per far mangiare la frittata fatta con le uova marce, importante la velocità con la quale la giri, più veloce la giri, più confondi più diventa "buona"! 🤣🤣🤣 3

franco296 Ma questo coglione come commenta il dato di fatto che: "Covid, Gimbe: impennata decessi del 46,1% in 7 giorni, siamo nella quarta ondata". 2

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia