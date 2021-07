https://it.sputniknews.com/20210729/covid-in-italia-oltre-6150-contagi-decessi-in-aumento-12315015.html

Covid in Italia: oltre 6.150 contagi, decessi in aumento

Covid in Italia: oltre 6.150 contagi, decessi in aumento

Il ministero della Salute segnala 6.171 nuovi casi accertati di contagio da coronavirus, su un totale di 224.790 tamponi antigenici che molecolari eseguiti. 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T17:43+0200

2021-07-29T17:43+0200

2021-07-29T17:43+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/910/66/9106673_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_1e96ea6c0fc73a1740a6b2340a073e40.jpg

In aumento contagi e decessi nel bollettino del ministero della Salute di giovedì 29 luglio 2021. I nuovi casi sono 6.171, i decessi 19 e i guariti 1.825.Il tasso di positività sale al 2,9%, in aumento rispetto all'2,3% di martedì. Si registra un incremento di 4.323 attuali positivi, che porta il totale a 78.484.In totale sono state somministrate 67.223.679 dosi di vaccino contro il Covid-19, secondo quanto i dati riportati da Aifa, aggiornati al pomeriggio di giovedì. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 31.558.471, pari al 58,43 % della platea degli over 12.Con i 6.171 contagi odierni, +475 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.336.906.Il numero di guariti è di 1.825 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 4.130.393. I casi di decesso sono 19, in aumento rispetto alle 15 vittime riportate ieri. In totale le vittime del coronavirus in Italia sono 128.029 dall'inizio della pandemia.La regione con più contagi è il Lazio, con 780 casi, seguita da Toscana, Veneto e Sicilia.Ricoveri e terapie intensive I pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 65 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono 20 in più. Il totale dei ricoverati sale a 1.730 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 194.

volpeneldeserto Ho pensato molto a cosa sta succendo in Italia e nel mondo,un pretesto di una finta pandemia, e quello di toglierci la nostra libertà,il nostro modo di vivere,nello stare insieme.Due anni di menzogne infinite,hanno ucciso i nostri nonni non dando le cure domiciliari a casa,tre giorni di attesa con Tachipirina e parecetamolo.Li hanno uccisi prima intubantoli a aria sparata nei polmoni praticamente bruciandoli.Hanno creato la paura coi megafoni del regime i Mass media,lockdown,coprifuoco, l'assurdità delle mascherine,multe a chi si opponeva.Censura a medici veri che esprimevano dubbi, attualmente anche morti medici sulle cure a plasma ,probabilmente uccisi ,di cui uno in Italia,e un altro in America.Chiusure siti nei Social a chi non si attenneva alla narrativa globale satanica.Questi Signori oscuri aspettavano il dio vaccino (lo sterminatore dei popoli),tutti dovevano inocularsi, Ricchi e poveri,grandi e piccoli,nessuno escluso.Dipinto come una salvezza,ma realtà era la morte perenne, 0

volpeneldeserto chi non obbediva alla chiamata,si veniva esclusi da qualsiasi contesto sociale:svago,lavorativo,economico e sanitario.Ognuno doveva avere un lascia passare,senza quello non potevi vendere o comprare.Questa menzogna deve finire,fai tu la differenza,scendi in strada e combatti il regime nazista,difendi la libertà, è preziosa più che mai!!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia