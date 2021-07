https://it.sputniknews.com/20210729/covid-gimbe-impennata-decessi-del-461-in-7-giorni-siamo-nella-quarta-ondata-12310117.html

Covid, Gimbe: impennata decessi del 46,1% in 7 giorni, siamo nella quarta ondata

Inversione nel trend dei decessi che dopo 15 mesi, nell'ultima settimana torna a crescere del 46%. Ancora due milioni di over 60 non hanno ricevuto la prima... 29.07.2021, Sputnik Italia

Siamo già di fatto nella quarta ondata, secondo i numeri riportati nel monitoraggio indipendente sulla pandemia della fondazione Gimbe. Nella settimana dal 21 al 27 luglio si confermano i numeri in crescita dei contagi e per la prima volta dopo 15 settimane i decessi sono di nuovo in aumento. I nuovi casi positivi sono 31.963, il 64,8% di casi in più rispetto alla settimana precedente. Aumenta anche il rapporto tra positivi e persone testate, raggiungendo il 9,1%. In aumento anche i casi attualmente positivi, da 49.310 a 70.310 , e le persone in isolamento domiciliare, 68.510 rispetto ai 47.951 del monitoraggio precedente. Gli indicatori ospedalieri mostrano il +34,9% di pazienti ricoverati in area medica con sintomi (1.611 vs 1.194) e il +14,5% di pazienti nelle terapie intensive (189 vs 165). Come si evince dai dati indicati, i numeri assoluti si mantengono ancora bassi.La campagna vaccinale non riesce ad accelerare tra esitazione vaccinale e incertezze sui tempi di consegna. A riguardo Gimbe mette in evidenza che è rischioso puntare solo sulla vaccinazione di studenti e personale scolastico. "Per la riapertura delle scuole puntare anche su adeguamenti strutturali, screening e risolvere il problema trasporti", ha dichiarato al Corriere il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ricordando che per i bambini con meno di 12 anni non esistono ancora vaccini approvati da Ema.

raus jUEde Gimbe fa solo terrorismo mediatico. E' un altro aborto clientelare come il Cnel, e i politici si guardano bene dal raderlo a zero, come meriterebbe. 3

