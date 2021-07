https://it.sputniknews.com/20210729/comandante-forze-speciali-pasdaran-si-reca-in-visita-segreta-a-baghdad---fonte-12314434.html

Il comandante delle forze speciali al-Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione iraniana (IRGC) Esmail Qaani martedì ha effettuato una visita segreta a... 29.07.2021, Sputnik Italia

"Qaani ha effettuato una visita segreta a Baghdad nell'ambito di una serie di incontri, sia ufficiali che non annunciati. Qaani ha incontrato i capi di alcune forze sunnite in Iraq e i comandanti di gruppi armati", ha raccontato la fonte.Secondo le sue parole, la visita si è svolta qualche ora dopo l'annuncio degli Stati Uniti sull'intenzione di sospendere il loro coinvolgimento nelle operazioni militari in Iraq a partire dal 31 dicembre 2021.I gruppi iracheni hanno negato la loro responsabilità per i bombardamenti delle missioni diplomatiche, ma allo stesso tempo hanno affermato di essere favorevoli ad attacchi contro le posizioni dove sono schierate truppe americane, ha detto la fonte.In questa settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante un incontro con il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi alla Casa Bianca, aveva affermato che Washington non parteciperà più a nessuna missione militare in Iraq. Ha osservato che l'ulteriore cooperazione con la Repubblica si focalizzerà sull'addestramento delle forze irachene e sulla lotta al gruppo terroristico Stato islamico*.* Organizzazione terroristica bandita in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde Ottima notizia. Si chiude il cerchio per la distruzione di Israele. 0

