https://it.sputniknews.com/20210729/casellati-identificati-gli-autori-delle-minacce-di-morte-sui-social-12308304.html

Casellati, identificati gli autori delle minacce di morte sui social

Casellati, identificati gli autori delle minacce di morte sui social

A fine maggio la seconda carica dello Stato aveva reso noto di essere vittima di un'escalation di odio, culminata con minacce di morte da anonimi. 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T09:44+0200

2021-07-29T09:44+0200

2021-07-29T09:44+0200

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/719/68/7196873_0:102:2461:1486_1920x0_80_0_0_2e0f6a5f52ccdd400a22a35f33901143.jpg

Sono stati individuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due haters di Maria Elisabetta Casellati. Si tratta di un uomo di 62 anni della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona. In primavera avevano preso di mira la presidente del Senato, con lettere e messaggi anonimi, culminati in minacce di morte. Per individuare gli autori, gli investigatori sono risaliti agli Ip dei messaggi anonimi da cui sono partite le minacce. I due odiatori sarebbero disoccupati con piccoli precedenti penali, ma non apparterrebbero ad alcuna frangia estremista. Sono stati sottoposti a perquisizioni domiciliari durante le quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per inviare i messaggi minatori alla seconda carica dello Stato.L'escalation di odio contro CasellatiA fine maggio la presidente del Senato aveva pubblicamente denunciato una campagna d'odio condotta da anonimi nei suoi confronti condotta da anonimi, con lettere e messaggi sui social, culminata con minacce di morte. Dopo la denuncia la procura di Roma ha aperto un fascicolo per minacce aggravate. La seconda carica dello Stato ha ricevuto la solidarietà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

FRANCO Minacciare è stupido. Oggi se vuoi fare qualcosa di legale ma contro questo potere ti dovresti comportare così: 0

FRANCO segue : arriva un politico in città per una conferenza? non vai.... c'è la manifwestazione per l'Unità d'Itali o qualsiasi altra ricorrenza? non vai..... ci sono le elezioni? stai a casa.... devi pagare le tasse ? non paghi.... sc egli ina marca di benzina/gasolio e su tutto il territorio nazionale nonb compri nulla da loro e la fai fallire .... scegli un supermercato e non vai più e lo lasci fallire..... tieni i tuoi figli a casa da scuola tanto.... chiudi la televisione ... non comprare giornali...non cambiare l'auto... non comprare vestiti ... Lo so che è utopistico ma sono sicuro che funzionerebbe.... bastaerebbe un mese .... 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica