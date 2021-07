https://it.sputniknews.com/20210729/aumento-di-ricoveri-ospedalieri-per-covid-19-in-svizzera--31-da-meta-luglio-12315784.html

Aumento di ricoveri ospedalieri per COVID-19 in Svizzera: + 31% da metà luglio

Aumento di ricoveri ospedalieri per COVID-19 in Svizzera: + 31% da metà luglio

Il numero di ricoveri ospedalieri di pazienti con il coronavirus in Svizzera è aumentato del 31% da metà luglio, fa sapere l'Ufficio federale della sanità... 29.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-29T21:25+0200

2021-07-29T21:25+0200

2021-07-29T21:25+0200

coronavirus

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12315640_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_a22362dd6bcd86bd2cda8bd10c32a462.jpg

Inoltre, l'ufficio rende noto che rispetto alla settimana precedente è aumentato del 33% il numero medio di pazienti con il coronavirus in terapia intensiva: 32 contro 24."Nella settimana in rassegna, l’età mediana delle persone ricoverate in ospedale è stata di 56 anni", aggiunge il rapporto.Coronavirus in SvizzeraDall'inizio della pandemia in Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein) sono stati registrati 716.865 casi di contagio dal coronavirus, con 10.415 decessi.Il totale delle dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate alla data di oggi è di 9.535.650. con 4.120.240 persone completamente vaccinate (47,66% delle persone che si possono vaccinare).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, mondo