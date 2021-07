https://it.sputniknews.com/20210729/afghanistan-ora-e-emergenza-profughi-in-tagikistan-si-costruisce-un-campo-per-i-rifugiati-12316877.html

Afghanistan, ora è emergenza profughi: in Tagikistan si costruisce un campo per i rifugiati

Afghanistan, ora è emergenza profughi: in Tagikistan si costruisce un campo per i rifugiati

La costruzione di un campo per rifugiati che arrivano dall'Afghanistan è iniziata nel distretto Jayhun, nella regione tagika di Khatlon, situata al sud del... 29.07.2021, Sputnik Italia

Il capo del distretto ha aggiunto che la costruzione del campo sarà effettuata a spese dello stato tagiko e di altre fonti, ed al momento la questione è sotto il controllo del ministero degli Interni del paese centrasiatico.Odinazoda ha anche comunicato che la situazione nel distretto è tranquilla.In Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani*, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. Il 12 settembre 2020 nella capitale del Qatar sono iniziate le trattative tra il governo afghani e i talebani. Nel 2020, funzionari di Washington e talebani hanno firmato a Doha il primo negli 18 anni di guerra accordo di pace. Il documento prevedeva il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'avvio di un dialogo infra-afghano a marzo dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri, ma l'anno successivo il confronto si è inasprito bruscamente.*i Talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in altri Paesi

Pesce Ernesto *i Talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in altri Paesi 0

Pesce Ernesto non in cina e in altri paesi 0

