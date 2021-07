https://it.sputniknews.com/20210728/un-altro-milione-di-dosi-di-pfizer-in-arrivo-in-italia-campagna-vaccinale-completa-a-fine-settembre-12306153.html

Un altro milione di dosi di Pfizer in arrivo in Italia: campagna vaccinale completa a fine settembre

Italia riceverà un milione di dosi in più del vaccino contro il coronavirus Pfizer. Lo ha annunciato il Palazzo Chigi, osservando che ulteriori dosi del... 28.07.2021, Sputnik Italia

La presidenza del Consiglio fa notare che l'accordo sulla fornitura delle dosi aggiuntive è stata raggiunta "grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen".La campagna vaccinale in Italia è stata avviata il 27 dicembre 2020. Il governo ha posto l'obiettivo di immunizzare l'80% della popolazione e raggiungere l'immunità collettiva entro la fine di settembre. A giugno è stata aperta la possibilità di vaccinare gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Alla data di oggi, oltre 31 milioni di cittadini italiani risultano essere completamente vaccinati, è il 57% della popolazione del Paese di età superiore ai 12 anni. In totale, in Italia sono state distribuite quasi 67 milioni di dosi del vaccino. La domanda per il vaccino è aumentata drasticamente quando il governo ha adottato un decreto che prevede l'introduzione dei Green Pass a partire dal 6 agosto: sarà obbligatorio per accedere a servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, centri culturali, competizioni sportivi, ecc.

