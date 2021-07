https://it.sputniknews.com/20210728/turchia-ferma-barcone-con-200-migranti-afghani-nel-mar-egeo-erano-diretti-in-italia-12298455.html

Turchia ferma barcone con 200 migranti afghani nel Mar Egeo: erano diretti in Italia

I migranti sono stati già trasportati presso un centro di espulsioni in Turchia per l'avviamento delle procedure di rimpatrio. 28.07.2021, Sputnik Italia

Le autorità turche hanno fermato un'imbarcazione che trasportava più di 200 migranti afgani nel Mar Egeo e che si stava dirigendo verso l'Europa.Lo si apprende dai comunicati ufficiali della Guardia costiera turca e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.Si ritiene che i migranti fossero in rotta verso l'Italia, stando a quanto riferito da un funzionario della guardia costiera. La guardia costiera ha fatto scattare poi le manette per due cittadini turchi alla guida dell'imbarcazione e scortato i migranti in un centro di espulsione nella città turca occidentale di Ayvacik.Intanto nella giornata di ieri si è registato un nuovo naufragio a largo delle coste libiche.Un barcone si è infatti capovolto nelle acque del Mediterraneo, e a causa dell'incidente hanno perso la vita almeno 57 persone.

Liza zakharian Gli Italiani dovrebbero ringraziare la Turchia, che rinvia i clandestini, anziché, accoglierli, come lo fa il governo zerbino italiano. 0

raus jUEde Invece di ringraziare Erdogan, sarebbe sufficiente che il barcone venisse schiacciato da un'unità militare nel momento in cui viola le acque territoriali italiane. Le altre locuste ci penserebbero bene prima di fare la stessa fine. 0

