Tokyo, per il secondo giorno consecutivo è record di casi COVID

Il precedente record, di 2.848 nuovi casi, era stato rilevato appena 24 ore fa. 28.07.2021, Sputnik Italia

A Tokyo per il secondo giorno consecutivo è stato fatto segnare il record di nuovi casi di COVID-19 con 3.177.A renderlo noto è l'agenzia di stampa nipponica Kyodo, secondo cui l'incremento del quantitativo di nuovi casi sta portando ad una pressione sempre maggiore sugli ospedali.Le infezioni sono aumentate in maniera significativa nell'ultimo mese a causa della diffusione della variante Delta. Nella giornata di ieri il premier nipponico Yoshihide Suga ha smentito la possibilità di annullare le Olimpiadi, che si sono aperte venerdì a Tokyo senza spettatori in quasi tutti gli eventi.La capitale del Paese del Sol Levante era stata precedentemente posta in stato di emergenza dal 12 luglio al 22 agosto.

