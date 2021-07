https://it.sputniknews.com/20210728/tokyo-2020-rosetti-primo-atleta-italiano-positivo-al-covid-12296489.html

Tokyo 2020, Rosetti primo atleta italiano positivo al COVID

Avrebbe dovuto prendere parte alla finale olimpica del quattro senza, dove all'ultimo è stato sostituito da Marco Di Costanzo. 28.07.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

tokyo

mondo

Bruno Rosetti, membro della squadra olimpica italiana di canottaggio, è il primo atleta azzurro a risultare positivo al COVID-19 a Tokyo 2020.Rosetti, che era stato vaccinato con doppia dose del siero Moderna, non ha così potuto prendere parte alla finale della prova di canottaggio del quattro senza.Nella prova valida per la finale olimpica, l'azzurro è stato sostituito dal compagno Marco Di Costanzo, Rosetti, come riporta il portale Adnkronos, risulta al momento asintomatico e si trova in isolamento in un COVID hotel.Bronzo nel canottaggioNonostante il cambio forzato di equipaggio, la squadra azzurra, composta dallo stesso Di Costanzo, Matteo Castaldo, Matteo Lodo, e Giuseppe Vicino, è riuscita ad aggiudicarsi un prestigioso bronzo.L'equipaggio italiano ha chiuso la propria prova in 5'43"60, dietro all'Australia, prima in 5'42"76, e alla Romania, che ha conquistato l'argento con 5'43"13).

