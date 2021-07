https://it.sputniknews.com/20210728/tokyo-2020-pellegrini-settima-nella-sua-ultima-finale-dei-200-sl-e-stato-un-bel-viaggio-12296635.html

Tokyo 2020, Pellegrini settima nella sua ultima finale dei 200 s.l.: "E' stato un bel viaggio"

Per la Pellegrini, all'alba dei 33 anni, si trattava dell'ultima partecipazione alle Olimpiadi e dell'ultima gara in carriera. 28.07.2021, Sputnik Italia

"È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine".Con queste parole, cercando senza troppo successo di trattenere le lacrime, Federica Pellegrini si prende il proprio commiato con i 200 stile libero, la specialità che la ha resa una delle atlete di punta del movimento sportivo italiano dell'ultimo quindicennio.Un settimo posto, quello raccolto dalla Pellegrini nella sua "ultima" finale, che va a chiudere la carriera di una delle nuotatrici italiane più vincenti di sempre e una delle pagine più belle del nuoto italiano.La Pellegrini, parlando di questa sua ultima finale, la quinta della sua gloriosa carriera, la ha definita "la più serena che io abbia mai vissuto", e non ha sconfessato la sua decisione di prendere parte alla spedizione olimpica nipponica nonostante l'anno di rinvio dei Giochi.Parlando del proprio futuro, la Pellegrini ha confessato che, al termine delle Olimpiadi, si concentrerà su diversi progetti, tra cui un docufilm, un libro e le registrazioni per Italia's got talent.La finaleAd aggiudicarsi la finale olimpica dei 200 stile libero è Ariarne Titmus, sempre più dominatrice di questi Giochi, dopo la sua vittoria nei 400.La nuotatrice australiana ha resistito alla grande partenza di Siobhan Haughey, di Hong Kong, e con un finale in crescendo chiude ha chiuso in testa con 1.53.50, nuovo record olimpico.Fuori dal podio l'americana Kate Ledecky, che è stata scavalcata anche dalla canadese Penny Oleksiak.

https://it.sputniknews.com/20210726/tokyo-2020-straordinario-argento-nella-staffetta-4x100-sl-e-bronzo-nei-100-rana-12271123.html

Mg Mg Brava e grazie,adesso ti puoi ritirare. 0

raus jUEde Un bel viaggio a spese dei contribuenti. Chi prendeva i tempi negli allenamenti sapeva benissimo che non era più competitiva. Sarebbe stata più giustificata la sua presenza come porta-bandiera, al posto di una nera che nulla ha a che vedere con l' Italia. 0

